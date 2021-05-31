Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kampanya başlattı. Kampanya daha ilk gününde yoğun ilgi gördü.

81 ilde hayata geçirilen "Bir Kitap Bir Umut" adlı kampanyanın açılışını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'da yaptı.

"Kitabın, kitapla buluşmanın insanı topluma, insanı kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına, toplumla bütünleştireceğine olan inancımızla bu kampanyayı çok önemli buluyoruz."

Gül, kitap kumbarasına 23 kitap bağışladı.

[Fotoğraf: AA]

Adliyelerde kitap kumbaraları kuruldu

Kitap kampanyası İstanbul'daki adliyelerde de hayata geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, “Adliyemizde oluşturulan kitap bağış merkezimize bağışlarını yapacak kitap dostlarına bir kitapla bir umuda vesile olacakları için şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu

Erzurum'da da kitap bağışı için stantlar kuruldu.

Kampanya için Erzurum'da dört noktada stant kuruldu. İsteyenler kitaplarını buraya bırakabilecek ve kargo yoluyla da ceza infaz kurumlarına kitap bağışında bulunabilecek.

Diyarbakır'da da kampanya yoğun ilgi gördü.