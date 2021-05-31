Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
150 kiloluk tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Erzurum'da bir esnaf, üzerine düşen 150 kiloluk tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Erzurum'da esnaflık yapan Fırat Kırkçeşme, sabah saatlerinde dükkanını açmaya geldi.
Dükkanını açtığı sırada 5 metre uzunluğundaki 150 kiloluk tente duvardan koptu. Tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan Kırkçeşme, ölümden kılpayı kurtuldu.
"Büyük şemsiye üzerime doğru geldi"
Olay anını anlatan Fırat Kırkçeşme, "Dükkanı açmaya gelmiştim. Kapının demirini kaldırdım. 3 saniye sonra da büyük şemsiye üzerime doğru geldi" dedi.
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