Kalp ve akciğer hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ve kanser... Zararları saymakla bitmeyen tütün ve tütün ürünleriyle mücadele dünya çapında sürüyor. Türkiye tütünle mücedelede örnek gösterilen ülkelerin başında geliyor.

Meclis Sağlık Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut, Avrupa bölgesinden 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 2021 ödülünü kazanan isim oldu.

Meclis Sağlık Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, bu mücadelenin önde gelen isimlerinden biri. Durgut'un Projeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkatini çekti. Örnek gösterilen mücadelesi ile Avrupa bölgesinden 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ödülünün sahibi oldu.

Tuba Durgut, kapalı alanları yüzde 100 dumansız yapan yasaya uyumun artırılması, nargile salgınına karşı farkındalık geliştirilmesi, tütün endüstrisinin manipülasyonları hakkında farkındalık oluşturulması hakkında ulusal ve ulus arası projeler yürüttüklerini söyledi.

"Nargile, sigara içiminden çok daha zararlı"

Türkiye'de bu konuda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını belirten Durgut,

gençlerde yaygın olan "nargile tehlikesine" dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Sigara içiminden çok daha zararlı çünkü daha fazla katrana nikotine maruz kalıyorsunuz. Uzun süre gençler arasında yayılan tehlikeli bir salgın olarak sürdü. Neticelerini aldık ama bu alanda da daha çok mesafe katetmemiz gerekiyor."