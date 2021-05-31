Antalya'da havaların ısınması ile yangın sayıları arttı. Yangınların yüzde 95'i insan kaynaklı çıkıyor. Bunların başında piknikte yakılan ateş, dikkatsizlik ve sera atıkları geliyor.

Antalya'da yerleşim alanları ve ormanın yakınlarında çok sayıda sera bulunuyor. Buradaki atıklar yakılıyor. Rüzgarın etkisi ya da dikkatsizlikle yakılan ateş bir anda etrafı sarabiliyor.

"Sera atıklarını yakmayalım"

Orman yangınlarına karşı vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda çağrı yapan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Sera atıklarını yakmayalım. Evimizden bir tane hortum çekiyoruz, oradaki ateşi sanki ben yaktım düşüncesine kapılıyoruz. Biz uçak ve helikopterlerle gittiğimiz halde yangını söndürmekte zorlanıyoruz. Evden çektiğiniz hortumlarla yangını söndüremezsiniz" dedi.

Hava kirliliğine sebep oluyor

Hiçbir önlem alınmadan yakılan atıklar, binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya için ciddi çevre ve hava kirliliğine sebep oluyor.

Sera atıklarının kanalizasyonlara atılması da sakıncalı. Zira kanalizasyonların tıkanmasına, bunun sonucunda da aşırı yağışlarda sele sebep oluyor. Atıkların katı atık bertaraf tesislerine verilmesi gerekiyor.