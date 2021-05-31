Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesi yayına başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesinin yayına başladığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesine, "http://bmyk.gov.tr" adresinden, sosyal medya hesaplarına ise "cbasarabilirsin" adresinden ulaşılabilecek.
İnternet sitesinde, Kurulun yapısına ilişkin bilgilerin yanında, Kurulun proje ve faaliyetleri, bağımlılığa ilişkin detaylı raporlar ve bilgiler yer alıyor.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
Son Haberler
- 17:03
- 16:56
- 16:40
- 17:00
- 16:25
Sıradaki Haber
İzmir'de 900 bin dolarlık kripto para operasyonu: 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz