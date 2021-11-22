İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde toplandı.Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçeleri de ele alındı.

Esenyurt,1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe belediyesi olurken Adalar, 58 milyon lirayla en az bütçeye sahip belediye oldu.

Esenyurt'un bütçesi 454 milyon lira arttı

Buna göre, Esenyurt Belediyesi geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık bütçesini 454 milyon artırarak, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 1 milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 milyar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.

Küçükçekmece ve Pendik belediyeleri de 900 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

BÜTÇESİ EN DÜŞÜK BELEDİYE ADALAR OLDU

Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 58 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 180 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 255 milyon 600 bin lira oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri 2021 ve 2022 yılı bütçeleri şöyle:

Belediye 2021 yılı bütçesi (TL) 2022 yılı bütçesi (TL)

Esenyurt 852 milyon 500 bin 1 milyar 306 milyon

Üsküdar 825 milyon 1 milyar 100 milyon

Kadıköy 800 milyon 1 milyar 50 milyon

Başakşehir 786 milyon 980 milyon

Küçükçekmece 765 milyon 945 milyon

Pendik 712 milyon 900 milyon

Şişli 700 milyon 800 milyon

Beykoz 698 milyon 500 bin 710 milyon

Ümraniye 654 milyon 850 milyon

Fatih 641 milyon 328 bin 751 milyon 256 bin

Ataşehir 610 milyon 820 milyon

Eyüpsultan 610 milyon 800 milyon

Beşiktaş 597 milyon 670 milyon 316 bin

Bakırköy 590 milyon 446 bin 613 milyon 662 bin

Bağcılar 550 milyon 850 milyon

Kartal 543 milyon 650 milyon

Maltepe 545 milyon 674 milyon 904 bin

Beylikdüzü 537 milyon 81 bin 742 milyon 313 bin

Sarıyer 530 milyon 561 bin 688 milyon 269 bin

Zeytinburnu 531 milyon 635 milyon

Esenler 527 milyon 450 bin 710 milyon 500 bin

Bahçelievler 519 milyon 808 milyon 500 bin

Gaziosmanpaşa 483 milyon 735 milyon

Sultangazi 455 milyon 450 bin 650 milyon 350 bin

Sancaktepe 431 milyon 271 bin 667 milyon 318 bin

Kağıthane 439 milyon 167 bin 612 milyon 785 bin

Tuzla 397 milyon 800 bin 489 milyon

Arnavutköy 388 milyon 500 bin 715 milyon

Beyoğlu 380 milyon 450 milyon

Büyükçekmece 375 milyon 465 milyon

Sultanbeyli 370 milyon 527 milyon

Avcılar 365 milyon 485 milyon

Silivri 335 milyon 443 milyon

Çekmeköy 316 milyon 432 milyon 500 bin

Bayrampaşa 280 milyon 338 milyon

Güngören 262 milyon 100 bin 517 milyon 852 bin

Çatalca 159 milyon 960 bin 255 milyon 600 bin

Şile 120 milyon 180 milyon

Adalar 44 milyon 58 milyon