Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoglu, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ve beraberindeki partililer, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine Adıyaman hakkında bilgiler verdi.