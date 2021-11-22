Hüseyin Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek dava dosyası bile bulunmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının Cumhurbaşkanı'nın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalar olduğunu kaydetti.

"Kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz"

Aydın, Kılıçdaroğlu'nun lehine sonuçlandığını belirttiği davalardan bir kısmının münhasıran "Cumhurbaşkanı'nın feragat iradesine" dayandığına dikkati çekti.

Bu durumun Kılıçdaroğlu haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesinin mahkeme kararlarının çarpıtılması olduğunu söyledi.

Aydın, "Kimin hayatının yalan ve algı olduğu hususunu kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz." dedi.