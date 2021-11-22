Bursa’da Karacabey Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, renkli karnabaharın hasadına başlandığını açıkladı.

Aytek, renkli karnabaharların vitaminler ve mineraller konusunda çok zengin olduklarını, antioksidan deposu olması sebebiyle yaşlıların, renginden dolayı da çocukların dikkatini çeken bir ürün olduğunu söyledi.

Salatalarda çiğ olarak tüketilebilir

Çiğ olarak da tüketilebilen ürünün salatalarda da kullanılabildiğini aktaran Aytek, "Renkli karnabahar üretimi, artan talep üzerine ilerleyen zamanlarda daha da artacaktır. Karacabey her üründe olduğu gibi karnabahar çeşitleri bakımından da Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

Renkli karnabahar üreticisi Necati Kaçar, kardeşi Fatih Kaçar ile ürettikleri sebzeyi paketleyerek ulusal marketlere gönderdiklerini bildirdi.

“Boya ve GDO yok”

Fatih Kaçar ise renkli karnabaharları geleneksel ıslah yöntemiyle yetiştirdiklerini anlatarak, "Ürünlerimizde renklendirici, boya ve GDO yoktur. Gayet doğal ve sağlıklı” dedi.