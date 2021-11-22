Edinilen bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik alınan istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, Şanlıurfa İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.