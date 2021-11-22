Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik alınan istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, Şanlıurfa İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Suriye Terör Örgütü
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