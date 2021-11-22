Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırklareli'de yük treni otomobile çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitten geçemeyen otomobile yük treni çarptı. Otomobilin sürücüsü yaralandı.
Lüleburgaz ilçesi Ovacık köyünde meydana gelen kazada, yük treni hemzemin geçitten geçemeyen İsmail D. yönetimindeki otomobile çarptı.
Trenin önünde bir süre sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü İsmail D. yaralandı.
Çevredekilerin araçtan çıkardığı İsmail D., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Tren Kazası
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