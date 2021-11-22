Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yarın sabah saatlerinden, çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağış için vatandaşları uyardı.
Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’nde beklediği sağanak yağış tahminin ardından uyarıda bulundu.
Valilik, yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Valilik,yağışların yarın sabah saatlerinden çarşamba günü sabah saatlerine kadar süreceği bildirdi. Yağışların Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı aktarıldı.
Etiketler: Kocaeli Meteoroloji Yağış
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