Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 11 muvazzaf asker, 3 eski askeri öğrenci, 2 avukat 4 kamu çalışanı ve 3’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa, Yozgat ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.