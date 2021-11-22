İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık yapıldığı belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Son bir haftada durdurulan çok sayıda araçta yapılan aramalarda 93 bin 171 paket gümrük kaçağı sigara, 61 bin gümrük kaçağı dolu makaron, bin 720 gümrük kaçağı boş makaron, 26 kilo 700 gram nargile tütünü, 21 tabanca, 134 mermi, 29 şarjör ele geçirildi.

Malzemelere el koyan polis ekipleri, 57 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.