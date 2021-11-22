Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sızma girişiminde bulunan PKK'lı terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Terörle Mücadele PKK/KCK
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