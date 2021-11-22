Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
TEM'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Esenyurt’ta karşı yöne geçen hafriyat kamyonunun 3 araca çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaza 20 Kasım Cumartesi günü Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti bir çocuk da yaralandı.
Kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolda seyir eden bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, bariyerleri hızla aşan kamyon iki otomobile peş peşe çarpıyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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