Kaza 20 Kasım Cumartesi günü Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti bir çocuk da yaralandı.

Kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolda seyir eden bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, bariyerleri hızla aşan kamyon iki otomobile peş peşe çarpıyor.