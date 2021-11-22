Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de hurda yüklü kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğuna çarptı.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen kazada, hurda yüklü kamyonetin sürücüsü karşıya geçmek isteyen bir kız çocuğuna çarptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen çocuk, metrelerce sürüklenerek aracın altında kaldı.
Olay yerinde bulunanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin yardımıyla kamyonun altından çıkarılan kızın, çarpmanın etkisiyle bilinci kapandığı öğrenildi.
Sağlık ekipleri, kafasına darbe alan yaralıya ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İstanbul İtfaiye Polis Trafik Kazası
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