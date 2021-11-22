Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşinin uyurken bıçakladığı kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da uyurken kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.
Aksaray’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki Ramazan U., evlerinde uyuyan 51 yaşındaki eşi Sevgül U.'yu bıçakladı.
Gürültü üzerine çiftin komşuları polise haber verdi.
Hastaneye kaldırılan Sevgül U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan U. emniyete götürüldü.
Etiketler: Aksaray Kadına Şiddet Polis
Son Haberler
- 14:55
- 14:58
- 14:30
- 14:27
- 14:26
Sıradaki Haber
Sakarya'da çok sayıda silah ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz