Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da çok sayıda silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Karasu'daki operasyonda 7 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 3 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.
Bir ev ve iş yerinde yapılan aramada, 4'ü ruhsatsız 7 silah, bıçak, 8 şarjör, 110 tabanca fişeği ve 86 dolu kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Son Haberler
- 14:30
- 14:27
- 14:26
- 14:19
- 14:14
Sıradaki Haber
Kocaeli’nde bir kişi benzin döküp evini yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz