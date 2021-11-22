Sakarya'nın Karasu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

Bir ev ve iş yerinde yapılan aramada, 4'ü ruhsatsız 7 silah, bıçak, 8 şarjör, 110 tabanca fişeği ve 86 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.