Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan ve iddiaya göre şizofreni hastası olan M.A. üçüncü katta oturduğu ev ile birinci kattaki boş evi benzin dökerek yaktı.

Durumu fark eden mahalleli itfaiyeye haber verdi.

Olayın ardından kaçtı

Adrese sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında birinci ve üçüncü katlar zarar gördü. İkinci katta oturan M.A.’nın ağabeyinin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan M.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.