Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa için sarı uyarı: Çarşambaya kadar etkili olacak
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Bursa için sağanak uyarısında bulundu. Yağışlar çarşamba gününe kadar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı verildi.
23 Kasım Salı günü saat 09.00’dan itibaren başlayarak Çarşamba günü saat 09.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, şöyle denildi:
"Sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."
Etiketler: Bursa Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
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