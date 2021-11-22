Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı verildi.

23 Kasım Salı günü saat 09.00’dan itibaren başlayarak Çarşamba günü saat 09.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, şöyle denildi:

"Sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."