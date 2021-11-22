Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
17 kişilik minibüste 26 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da polisin durdurduğu 17 kişilik minibüste, 26 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsü Gölbaşı ilçe girişinde durdurdu.
Minibüste, Afganistanlı 26 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücünün, Van'dan yola çıkıp başkente kadar 16 saat hiç mola vermeden geldiği, göçmenlerin aç kaldığı öğrenildi.
Yemek verilip, temel ihtiyaçları karşılanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü Y.E.S. tutuklandı.
Etiketler: Afganistan Ankara Düzensiz Göçmenler
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