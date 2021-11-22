Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 14 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün Silahlı Kuvvetlerdeki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 14 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde FETÖ'nün silahlı kuvvetlerdeki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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