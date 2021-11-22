Alaşehir ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Uysal, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı futbol karşılaşmasını izlemek için yeğeninin işlettiği kahvehaneye gitti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında takımının attığı golle heyecanlanan Uysal, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Uysal, ilçedeki hastaneye götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Uysal kurtarılamadı. Ahmet Uysal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Ahmet Uysal’ın yeğeni Ercan Uysal, "3 katlı evinin duvarına Fenerbahçe'nin amblemini ve Türk bayrağı işlemesi yaptıracak kadar fanatik biri taraftardı. Maç çok heyecanlıydı. Maçın uzatmalarında Fenerbahçe gol atınca, amcam bu heyecanı kaldıramayıp, yere yığıldı" dedi.