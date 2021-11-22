Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tartıştığı annesini darp ederek yüzüğünü gasp eden sanık S.A.'nın 15 yıla kadar hapsi istendi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü müşteki annesi N.G.'den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu hakarette bulunup bıçakla saldırdığını, annesini darp ettiğini ve yüzüğünü gasp ederek kaçtığını aktardı.

“Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum”

Savcı, sanık S.A.'nın suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu kaydederek, ‘konutta silahla yağma’ suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan S.A. suçlamaları kabul etmeyerek, “Annemi yaralamadım. Yüzüğünü zorla almadım. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.