Birbirinden farklı çiçeklerin özel hazırlandığı çiçekçilere siparişler birkaç gün öncesinden gelmeye başladı.

Gül, karanfil, lale ve son yıllarda fanus içerisinde figürler bulunan 'terrerium' adı verilen hediyelik eşyalar Öğretmenler Günü'nde en çok alınan ürünler arasında.

"Bu tarz günlerin favori çiçeği gül"

Altınordu ilçesinde çiçekçi mesleği ile uğraşan Orhan Gündoğdu, Öğretmenler Günü için yoğun bir hazırlık temposunda olduklarını belirtti.

Bu tarz günlerin favori çiçeğin 'gül' olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Gülün haricinde orkide, geçmiş yıllara oranla bu sene daha fazla ilgi görüyor. Son yıllarda da terrerium denilen hediyelik eşya da sıkça tercih ediliyor" dedi.