Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şırnak merkez ve ilçelerde operasyon yapıldı.
Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı, 7 kilo 233 gram eroin, 416,57 gram metamfetamin, 10,66 gram esrar, hassas terazi, 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 17 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Polis Şırnak Uyuşturucu
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