Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep’te, polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 393 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Narkotik ekipleri, Gaziantep’te, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Son 1 haftada farklı adreslere yapılan baskınlarda 393 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 31 kilo 716 gram esrar, 82 gram eroin, 9 kilo 92 gram metamfetamin, 113 fram bonsai, 207 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 366'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 27'si ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep Narkotik Uyuşturucu
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