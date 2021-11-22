Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, elektrik direği bilinmeyen nedenle yol kenarına devrildi. Kopan kablolar ise yola düştü. Kabloları gören sürücüler fren yapınca 5 araç birbirine girdi.

Zincirleme kazada, araçlarda hasar oluştu. Kabloların yola düşmesi ve kaza nedeniyle iki yönde de yol ulaşıma kapandı. Yolda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan araçlar ile kabloların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.