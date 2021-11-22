Ankara’da, Asayiş, Trafik, Çevik, Çocuk Şube Müdürlükleri ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri okul çevresinde uygulama yaptı.

Bu kapsamda okul servis araçları durdurularak, emniyet kemeri ile donanımlarının çalışıp çalışmadığını inceleyen ekipler, evrakların eksiksiz olup olmadığını ve Covid-19 salgını ile trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Çocuklar oyunu bırakamadı

Okul çevresindeki internet kafeleri de denetleyen ekipler, müşterilerin kimlik bilgilerini sorguladı. İşletme sahipleri, 12 yaşından küçük çocukların iş yerine alınmamaları konusunda uyarıldı.

Denetimler sırasında 12 yaş üstü bazı çocukların polisin sorularını yanıtlamak yerine oyun oynamaya devam ettiği görüldü.

Okul çevresindeki vatandaşların da kimlik belgelerini sorgulayan ekipler, özellikle okula yakın tekel bayilerini kontrol etti.

Bazı iş yeri sahiplerine idari para cezası uygulandı.