Denizli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı.

Bu doğrultuda Denizli’de 15 ile 21 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 443 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 320 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 102 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Yaşanılan trafik kazalarından 45’i yaralanmalı, 56’sının maddi hasarlı ve 1’inin ölümlü olduğu aktarıldı.