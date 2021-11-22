Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı, 45'i yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 102 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Denizli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı.
Bu doğrultuda Denizli’de 15 ile 21 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 443 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 320 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 102 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.
Yaşanılan trafik kazalarından 45’i yaralanmalı, 56’sının maddi hasarlı ve 1’inin ölümlü olduğu aktarıldı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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