Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci, 2'si polis 10 kişi yaralandı.
Şükrü Dikilitaş idaresindeki özel eğitim sınıfı öğrencilerini taşıyan servis aracı, Devlet Hastanesi karşısı Nedim Helvacıoğlu Bulvarı'nda trafik ekip otosu ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle polis aracı refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücü Dikilitaş ile Semiha Akseki, polis memurları Y.O.D. ve M.Y. ile özel eğitim sınıfı öğrencisi 6 çocuk yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Polis Trafik Trafik Kazası
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