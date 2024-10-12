Hükümlü ve tutukluların ürünleri Ankara'daki fuarda satışa sunulacak

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ankara Millet Bahçesi Konser Alanında açılacak fuarda, farklı ceza infaz kurumu bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılacak.

Fuarda, 124 farklı işyurdu müdürlüğünde üretilen gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bu yıl 5'incisi düzenlecek fuarda, yörelere özel ürünlerle farklı il ve ilçelerin tanıtımına da katkı sağlanacak.

İşbaşı mesleki eğitim kapsamında işyurdu atölyelerinde birçok hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitimi çalışmaları sonucunda ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.