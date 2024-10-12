Az Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.10.2024 15:10

Hükümlü ve tutukluların ürünleri Ankara'daki fuarda satışa sunulacak

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Ankara'da 14 Ekim'de açılacak.

Hükümlü ve tutukluların ürünleri Ankara'daki fuarda satışa sunulacak

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ankara Millet Bahçesi Konser Alanında açılacak fuarda, farklı ceza infaz kurumu bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılacak.

Fuarda, 124 farklı işyurdu müdürlüğünde üretilen gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bu yıl 5'incisi düzenlecek fuarda, yörelere özel ürünlerle farklı il ve ilçelerin tanıtımına da katkı sağlanacak.

İşbaşı mesleki eğitim kapsamında işyurdu atölyelerinde birçok hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitimi çalışmaları sonucunda ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.

Sıradaki Haber
Türksat'tan "İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı" iddialarına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
Ağrı'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
01:31
Virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu: 1 ölü
00:55
Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 gözaltı
00:42
Katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 Filistinli öldü
00:30
Samsun'da 1,2 ton etil alkol ele geçirildi
00:39
Düzce'de fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göl oldu
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
FOTO FOKUS
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ