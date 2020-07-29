Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmenin polisin öncelikleri arasında olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 25-26-27 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirilen açıklamada, 61 bin 78 araç ve sürücüsünün denetlendiği kaydedildi.

Denetimler sürekli olacak

Açıklamada, 3 bin 342'si gece olmak üzere 44 bin 368 araç sürücüsüne "hız ihlali" yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldığı belirtildi.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları da hatırlatılan açıklamada, denetimlerin sürekli olacağının altı çizildi.