Haber Giriş: Kaynak: AA
280 milyon dolarlık gayrimenkulü sahte evrakla satmaya çalıştılar
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da tapu müdürlüğünde sahte evraklarla işlem yapmaya çalışan, aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sakarya Kocaali Tapu Müdürlüğüne Muğla'nın Milas ilçesindeki yaklaşık 280 milyon dolarlık gayrimenkuller için yetki evraklarıyla başvuru yapan kişi, müdürlükte çalışan bir personelin dikkatini çekti.
Personel tarafından inceleme altına alınan evrakların sahte olduğu tespit edildi. Sahte evrakla işlem yapmaya çalışan şüpheliye belli edilmeden durum emniyete bildirildi.
İmza aşamasında yakalandılar
Bunun üzerine polis ekipleri, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheliyi tapu müdürlüğünde imza aşamasındayken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bir ilde tapu müdürlüğünde görev yapan bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte evrak gayrimenkul sakaryaSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24
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