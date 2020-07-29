Kurban Bayramı süresince Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Konya'da 32-34 derece civarında olacağı, Aksaray, Niğde ve Karaman'da ise 31-33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.