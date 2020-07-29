Haber Giriş: Kaynak: AA
Bayramda hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, arife günü ve bayram boyunca hava bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Kurban Bayramı süresince Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Konya'da 32-34 derece civarında olacağı, Aksaray, Niğde ve Karaman'da ise 31-33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:53
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