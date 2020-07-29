Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da evinde 12 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, esrar, kuru sıkı tabanca ve av tüfeği de ele geçirildi.
Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.
Adrese operasyon düzenleyen polis, 12 kök Hint keneviri, 36,70 gram esrar, 2 av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan ikamet sahibi M.G. emniyete götürüldü.
Etiketler: hint keneviri hataySon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:03
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