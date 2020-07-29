Çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin Suriye’de PKK/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ mensuplarına yardım gönderme arayışında bulunduğu değerlendirildi.

Ayrıca ölen örgüt mensupları hakkında ve DEAŞ'ın canlı bomba eylemlerini övücü paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 2 kişi de operasyonda yakalandı.