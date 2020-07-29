Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da 14 farklı adrese yapılan DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden birinin Suriye’de PKK/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ mensuplarına yardım gönderme arayışında bulunduğu değerlendirildi.
Ayrıca ölen örgüt mensupları hakkında ve DEAŞ'ın canlı bomba eylemlerini övücü paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 2 kişi de operasyonda yakalandı.
Etiketler: son dakika istanbul'da deaş operasyonu DEAŞSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:57
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