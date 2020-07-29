Haber Giriş: Kaynak: AA
Esenyurt’taki şüpheli şahıs ortalığı ateşe verdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs ateşe verildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 1 kişi gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bilboardu ve yakınındaki giyim kutusunu ateşe veren şüpheli, daha sonra Doğan Araslı Bulvarı'nda park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs AŞ'ye ait otobüsü yaktı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince yangınlar söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
[Fotoğraf: AA]
Soruşturma sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yangın kundaklama İstanbul giyim kutusu esenyurt bilboardSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:00
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