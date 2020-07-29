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Sakarya'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya Erenler'de bir binanın çatı katında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki evlere sıçradı, 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki katlı evin çatısında başlayan yangın çevrede bulunan 3 evin çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çevre sakinlerinin yardımıyla yangını söndürdü.
Fenalık geçiren ev sahiplerine sağlık görevlileri müdahale etti.
Alevlere teslim olan 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: sakarya yangın ev yangınıSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 04:20
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