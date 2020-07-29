Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalarla,Yenişehir İlçesinde kaçakçıların çeşitli tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Şüpheliler yapılan operasyonla tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 adet altın metal para, 6 adet bronz sikke, 3 adet yüzük mühür, 1 adet mühür, 3 adet akik taşlı mühür, 2 adet akik kolye ucu, 1 adet haç obje, 4 adet gözyaşı şişesi, 2 adet metal obje olmak üzere toplam 26 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.