Bayburt'ta dün akşamdan itibaren yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu.

Merkeze bağlı Alıçlık, Değirmencik ve Çayıryolu köylerinde hortum oluştuğuna dikkat çeken İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, yapılan ilk tespitlere göre, 20 civarında konut ve ahır çatısının uçtuğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Arslan, herhangi can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.