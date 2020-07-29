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Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve hortum hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.
Bayburt'ta dün akşamdan itibaren yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu.
Merkeze bağlı Alıçlık, Değirmencik ve Çayıryolu köylerinde hortum oluştuğuna dikkat çeken İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, yapılan ilk tespitlere göre, 20 civarında konut ve ahır çatısının uçtuğunu belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Arslan, herhangi can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.
Etiketler: hava durumu BayburtSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:38
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