Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hırsızlıktan aranan 3 kişi zeytin çalarken yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa’da 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, zeytin çalarken suçüstü yakalandı.
Manisa’nın Akhisar ilçesi Sünnetçiler Mahallesi'nde son zamanlarda meydana gelen zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma ekipleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.
41 yaşındaki M.Y.'ye ait zeytinlikte devriye sırasında 3 kişi zeytin çalarken suçüstü yakalandı.
5 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunan şüphelilerin haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi.
Ele geçirilen zeytinler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı Manisa
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