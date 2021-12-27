Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum'un Tekman ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Y. A idaresindeki otomobil, ilçenin Çevirme Mahallesi Taşlıbağ mezrası kırsalında kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan O.A, hayatını kaybetti, hafif yaralanan sürücü Y.A. ise olay yerinde çağrılan ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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