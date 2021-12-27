Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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