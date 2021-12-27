Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmaya çalışırken giysilerinin alev alması sonucu yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Gazi Mahallesi’nde 10 yaşındaki Doğan Gül, babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı tinerle yakmaya çalıştı.
Çıkan alevler sonucu Gül'ün giysileri tutuştu.
Dumanı gören çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan Gül'ün cesedi otopsi için hastaneye götürüldü.
Etiketler: Ambulans Diyarbakır Polis Soba Zehirlemesi
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