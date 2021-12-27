Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinin penceresinden düşen Cennet kurtarılamadı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'da evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Ofis Caddesi'nde 25 Aralık’ta 4 katlı binanın 2’inci katından düşen 7 yaşındaki Cennet Keskin hastaneye kaldırıldı.
Evlerinin açık olan penceresinden düşerek yaralanan Keskin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Ambulans
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