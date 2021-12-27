Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 18:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alkollü sürücü polisten kaçarken iş yerine daldı
İzmir'de polis kontrol noktasından kaçan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerine daldı. Çalışanlar kazadan kıl payı kurtuldu.
Alkollü sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken polis noktasını fark edince ani manevra yaparak ara sokağa girmek istedi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobille sokağın köşesindeki iş yerine daldı. Çalışanlar kazadan kıl payı kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Polis
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