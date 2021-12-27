Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi yaralandı.
Enver Bodur yönetimindeki sebze yüklü kamyonet, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan araçtaki Ahmet Koç, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kütahya Polis Trafik Kazası
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