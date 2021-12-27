Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Turhan Topçuoğlu, 3 yıl önce arkadaşının getirdiği sahte içkiyi içince, felç geçirdi. Fizik tedaviye rağmen sol elini kullanmakta zorluk çekiyor, yürüteç yardımıyla dışarı çıkabiliyor.

Sahte içki içtikleri gece, arkadaşlarının evlerine dağıldığını, kendisinin de odasına çıktığını anlatan Topçuoğlu, "Gözlerimi açınca yerin dibindeydim. Sürünerek camın önüne geldim, telefonumu buldum. İlk numarayı aradım akrabalarım geldi, ambulans çağırdılar. 1 hafta komada yatmışım, hiçbirini hatırlamıyorum. Sadece sedye ile götürdüklerini hatırlıyorum" diye konuştu.

"Sahte içkinin sonu bu, bana bir şey olmaz demeyin"

Henüz 1 yıldır konuşabildiğini söyleyen Topçuoğlu, sahte içki konusunda uyardı:

"İçmesinler, bu hale düşerler. Benim gibi 3 yıl çekerler. Tuvalete bile gidemiyordum, altım bağlanıyordu. Sinir hastası oldum, bunu çeken bilir. Sinirlenince elim ayağım titriyor, sancı oluyor. Uzak dursunlar, beni gözlerinin önüne alsınlar. İçen herkesin sonu bu, 'bana bir şey olmaz' demeyin."